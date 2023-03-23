На втором месте - Майли Сайрус (82,4 миллиона), следом идут Шакира (81,6 млн), Ариана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свифт (80,2 млн), Рианна (78,5 млн) и Эд Ширан (77,5 млн).
Это не первые титулы The Weeknd в Книге рекордов Гиннеса. В 2016 году он уже был награжден двумя сертификатами: за самый популярный альбом на Spotify в 2015 году и за наибольшее количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100.
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