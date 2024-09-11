Тейлор Свифт заявила, что поддержит на выборах Камалу Харрис

Она сделала это заявление через несколько минут после окончания дебатов Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

„Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года“, — написала она в инстаграме, назвав Харрис одаренным лидером.

„Я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос“, — добавила певица.

Она рассказала, что на ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии, опубликованные Дональдом Трампом. На них Свифт якобы поддерживает республиканца.