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Шоумен, вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в беседе с PeopleTalk рассказал, что снова станет отцом.
Телеведущий Дмитрий Шепелев снова станет отцом
© Sputnik / Scanpix

Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Фриске, еще одного ребенка ему родит возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова. "Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!" — сказал он.

У Тулуповой также есть дочь от предыдущих отношений. "Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", — признался 38-летний шоумен.

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