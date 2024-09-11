2024.09.11 12:51

Тейлор Свифт заявила, что поддержит на выборах Камалу Харрис

 
BBC Russian
Taylor Swift, Kamala Harris
Taylor Swift, Kamala Harris
ФОТО: ANDRE DIAS NOBRESAUL LOEB | AFP / Scanpix

Американская певица Тейлор Свифт заявила, что на предстоящих в ноябре президентских выборах будет голосовать за Камалу Харрис.

Она сделала это заявление через несколько минут после окончания дебатов Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

„Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года“, — написала она в инстаграме, назвав Харрис одаренным лидером.

„Я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос“, — добавила певица.

Она рассказала, что на ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии, опубликованные Дональдом Трампом. На них Свифт якобы поддерживает республиканца.

„Это действительно вызвало у меня страхи по поводу ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к заключению, что я должна быть очень откровенна по поводу моих реальных планов на эти выборы“, — написала она.

Она прикрепила к посту свою фотографию с кошкой и подписала его „бездетная кошатница“, отсылая к комментариям, сделанным кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсом.

Вэнс столкнулся с критикой из-за видео 2021 года, в котором он назвал нескольких видных демократов, включая Харрис, „кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью“.

Свифт — одна из нескольких знаменитостей, публично поддержавших Харрис. Ранее в ее поддержку выступали певцы Джон Ледженд и Оливия Родриго, актер Джордж Клуни и режиссер Спайк Ли.

Бывший рестлер Халк Хоган, телезвезда Эмбер Роуз и миллиардер Илон Маск поддержали Дональда Трампа.

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