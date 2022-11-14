aA
Американская певица Тейлор Свифт стала самой титулованной исполнительницей на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards (MTV EMA), прошедшей в Дюссельдорфе 13 ноября. Поп-идолу достались награды "лучший поп-исполнитель" и "лучший исполнитель", а также "лучшее видео" и "лучшее длинное видео" за 10-минутный клип на песню All Too Well.
Taylor Swift
Taylor Swift
© AP / Scanpix

По количеству наград Свифт обошла британского певца Гарри Стайлза, который был фаворитом церемонии: он был номинирован в семи категориях, в то время как Свифт - в шести. Однако в итоге Стайлз смог получить награду лишь за лучшее живое выступление.

Также по несколько наград на церемонии получили Дэвид Гетта ("лучший коллаб" и "лучшая электронная музыка") и Никки Минаж ("лучшая песня" и "лучший хип-хоп-исполнитель").

Специальная награда MTV EMA Generation Change, которую присуждают артистам за привлечение внимания общественности к мировым проблемам, в этом году была присуждена украинкам Лине Дешвар, Анне Кутовой и Анфисе Янковиной. Организаторы премии отметили их борьбу "за права тех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в стране" в связи с военным вторжением России в Украину.

На церемонии наград также присутствовала украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе "Евровидение-2022". Однако она выступала с музыкальным номером, а не была представлена среди номинантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Новый президентский рейтинг: один из участников быстро наращивает популярность

Сокращается разрыв в рейтинге между президентом...

Промышленники: национализация литовского бизнеса в Беларуси не должна остаться без ответа

Поскольку Минск угрожает национализировать компании...

Из-за тумана самолеты из Вильнюса направляют в Варшаву

Из-за плохой видимости самолеты, которые летели в...

Литовской Премией свободы предлагают наградить президента Украины Зеленского

Литовскую Премию свободы в этом году предлагается...

Школа за 9,5 млн. евро в Вильнюсе: хотели бы вы в нее вернуться?

9,5 млн. евро – столько стоило строительство и...