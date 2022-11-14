По количеству наград Свифт обошла британского певца Гарри Стайлза, который был фаворитом церемонии: он был номинирован в семи категориях, в то время как Свифт - в шести. Однако в итоге Стайлз смог получить награду лишь за лучшее живое выступление.
Также по несколько наград на церемонии получили Дэвид Гетта ("лучший коллаб" и "лучшая электронная музыка") и Никки Минаж ("лучшая песня" и "лучший хип-хоп-исполнитель").
Специальная награда MTV EMA Generation Change, которую присуждают артистам за привлечение внимания общественности к мировым проблемам, в этом году была присуждена украинкам Лине Дешвар, Анне Кутовой и Анфисе Янковиной. Организаторы премии отметили их борьбу "за права тех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в стране" в связи с военным вторжением России в Украину.
На церемонии наград также присутствовала украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе "Евровидение-2022". Однако она выступала с музыкальным номером, а не была представлена среди номинантов.
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