Татьяна Буланова завязала роман со спортсменом, который ей в сыновья годится

Как оказалось, новая романтическая связь Татьяны вновь имеет отношение к спорту. Спутник Булановой — 33-летний тенннисист из Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Правда, в последние годы Руднев завязал со спортом и занялся бизнесом.
Как удалось выяснить, встречаются Татьяна и Валерий около года, правда “светить” имя возлюбленного сама Буланова отказывается, в своих интервью упоминая лишь то, что ее новая любовь — “настоящий мужчина”.
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