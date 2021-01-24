aA
Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она будет проходить в рамках дела против журнала “СтарХит”. Об этом сообщает “Рамблер” со ссылкой на Sport24 и адвоката семьи Анну Бутырину.
Сын Плющенко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу
© Instagram.com nuotr.

Представительница потерпевшей стороны рассказала, что Рудковскую допросили о том, как мальчик переживал после публикации статьи о его предполагаемом заболевании.

“На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию”, — рассказала адвокат.

Она отметила, что помимо экспертизы пройдут очные ставки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
Статьи по теме:

"Не собираемся ничего прощать": Рудковская подала в суд из-за статьи о болезни сына (1)

Против журнала, выпустившего статью о возможном...

"Прощать не буду". Яна Рудковская прекратила общение с семьей Андрея Малахова из-за статьи о сыне (4)

Яна Рудковская прекратила общение с семьей Андрея...

TOP новостей

Arūnas Dulkys

Свет в конце туннеля: Дулькис поделился положительной коронавирусной статистикой (27)

Литва уже более месяца живет в условиях второго...

В Литве получены десятки сообщений о побочных действиях вакцины от COVID-19 (137)

Всего с начала вакцинации от COVID-19 было получено...

Bagažas

"Жители нашей страны знают о мигрантах довольно мало". Мигранты в Литве. Знакомство (62)

Сейчас в мире примерно 10% населения – это мигранты в...

Забеременевшая во время пандемии женщина не могла поверить в то, какая выплата ее ждет: таких, как я, тысячи (6)

Второй карантин, объявленный в Литве, длится третий...

Задержки в поставках вакцины: Минздрав сомневается, что к середине лета удастся привить 70% жителей (17)

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения...