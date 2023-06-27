Свитер принцессы Дианы с овечками выставили на аукцион за 90 000 долларов

Шерстяной джемпер бренда Warm & Wonderful создали два британских дизайнера Салли Мьюри и Джоанна Осборн. Впервые леди Ди появилась в нем на спортивном матче с будущим мужем принцем Чарльзом в июне 1981 года (они поженились через месяц).

По словам Мьюри и Осборн, они узнали, что у принцессы есть этот свитер, увидев Диану на первой полосе одной из воскресных газет. Это привело к росту продаж и всплеску популярности бренда, отметили дизайнеры. Модель с рисунком в виде множества белых и одной черной овечек производили до 1994 года. С 2020 года джемпер вновь поступил в продажу.

Свитер леди Ди на аукцион выставили владельцы бренда. Они рассказали, что принцесса Диана проносила джемпер несколько недель, а после вернула его дизайнерам на ремонт. Ей выдали новую модель, а «оригинальную» версию оставили у себя. В марте 2023 года свитер случайно нашли в коробке на чердаке офиса Warm & Wonderful. Второй джемпер принцессы находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне.