— Почему для жизни из всех балтийских стран выбрали именно Латвию?

— Мой переезд состоялся за 24 часа, и времени на выбор не было. Я всегда мечтала пожить в странах Балтии и подумала о Риге. Мне хорошо здесь, и я уже полюбила это место.

— Жители Украины сейчас очень пристально смотрят за публичными личностями: следят, кто достаточно поддерживает Украину морально и финансово, а кто нет. И недавно под гнев украинцев попала Ани Лорак, у которой украинская публика массово сорвала концерты в Европе. Как вы к этому относитесь?

— Я не хочу обсуждать сегодня действия коллег и их последствия. Это их жизнь, и они сами несут ответственность за все. Сегодня моя страна, моя Украина, переживает тяжёлое время. И я болею всей душой за каждого человека, который столкнулся с этим ужасом войны, которую принесла в наш дом Россия.

— На какое время вперед у вас сейчас расписаны концерты?

— Могу сказать, что на ближайшие полгода у меня, практически, не осталось выходных. Мне приятно, что мое творчество сегодня так необходимо зрителям в разных точках земного шара, это даёт мне силы.

— В своем Инстаграме вы много показываете то, как помогаете украинцам. Расскажите, дают ли они вам обратную связь? Достаточно ли им поддержки и в чем они нуждаются сейчас больше всего?

— После 24 февраля я прекратила концертную деятельность, и все силы моей команды были отданы на волонтерство. Мы помогали переселяться и адаптироваться людям, которые потеряли свой дом, создали „LOBODA Help Centre“ - горячую линию психологической помощи, где 8 профессиональных психологов круглосуточно помогают людям справляться с сегодняшним днём, со стрессами.

Когда я поняла, что моего личного ресурса недостаточно, я приняла решение возобновить концерты, а часть средств от сборов переводить на восстановление моего родного города Ирпень.

Сегодня весь мир объединился для помощи Украине, я знаю, как много делают для украинцев жители стран Балтии, за что им огромная благодарность и низкий поклон. Наше единство обязательно победит зло!

— Сейчас многие украинские артисты переходят на мову, в том числе и в песнях. На каком языке вы поете на своих концертах? Сможет ли публика услышать свои любимые хиты?

— В моей программе всегда были русские и украинские песни. Сейчас пишу новый альбом. Там будет много новой музыки, красивых песен. На концерте зритель, обязательно, услышит и свои любимые хиты. Я хочу, чтобы мое творчество было понятно каждому человеку, пришедшему на концерт.

В планах есть записать материал и на английском языке.

— Вы давно не баловали поклонников премьерами…

— Очень сложно было найти вдохновение, снова оказаться в студии, найти те песни, которые отражают сегодняшнее настроение. Но уже через две недели мы представим два новых сингла, а в конце ноября состоится релиз нового альбома.

Вот такие приятные новости.

— Жизнь в Риге как-то повлияла на ваше творчество?

— Сегодня моя команда состоит из латвийских музыкантов, как на сцене, так и в студийной работе. Я вдохновлена этими ребятами, хочу творить и создавать новый музыкальный продукт.

Творчество меня понемногу возвращает к жизни.

Вы знаете, когда я действительно счастлива? Когда то, что мы делаем, находит отклик в сердцах наших поклонников. И это происходит….

— А что лично для вас сейчас значит каждый выход на сцену?

— Сегодня, прежде всего, это возможность помогать. Как финансово, так и эмоционально. Я отдаю себя, чтобы, хоть на несколько часов, зритель забыл обо всем, что происходит, и оказался в мире, где есть только музыка и любовь.