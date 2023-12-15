Светлана Лобода: "Русская пропаганда работает просто феноменально". Интервью Би-би-си

"Состояние, которое у тебя внутри, оно, конечно, отображается на твоей внешности. Мне кажется, что год назад я выглядела очень плохо. Сейчас я пришла в себя, нашла новые стимулы в жизни, сконцентрировалась на своей работе, семье, начала писать новую музыку. И мне стало лучше", — говорит Лобода.

Сейчас, говорит певица, в связи с тем, что происходит в мире, празднование рождения — это "просто какая-то нелепость". "Мы с семьей счастливы, что мы живы и здоровы, что имеем возможность быть друг с другом, — говорит Светлана Лобода. — Сложно в это поверить, но когда ты понимаешь, что время идет, то вспоминаешь своих родителей в своем возрасте, тебе казалось, что они очень взрослые, а ты вроде внутри такой еще молодой, и такое периодически бывает".

Лобода говорит, что в свой день рождения 18 октября она очень любила устраивать шумные вечеринки: "Это много друзей, это возможность увидеть всех своих родственников. [У нас] всегда было шумно, громко, и очень теплое послевкусие после этого. Сейчас это дни анализа и грусти", — рассказывает она.

Певица рассказывает, что с февраля 2022 года ее жизнь изменилась так радикально, что она называет это словом "обнуление". Вся предыдущая жизнь, связанная с концертами и зрителями, словно осталась в прошлом. Сейчас Лобода живет в Риге, недалеко от Юрмалы и моря, говорит, что всегда хотела быть человеком мира. Будущую жизнь она связывает с США или странами Европы — и учит английский язык. В школе, говорит она, учить было проще, теперь же, кроме английского, у нее семья, работающая с ней команда и много разных забот.

О русском и украинском языках — и о реакции соцсетей

Светлана признается, что иногда лично удаляет комментарии в своем инстаграме и даже блокирует пользователей, которые "пишут гадости". Комментариев под клипами в YouTube так много, что сил и желания этим заниматься у певицы не хватает.

"Мы четко понимаем, что люди разделились сегодня на два лагеря: кто поддерживает [российский] режим и кто поддерживает Украину. Они цепляются и начинают друг друга уничтожать", — говорит Лобода.