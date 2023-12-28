Супруг певицы Джорданы Буткуте признан виновным в подделке документов

Мужчине дали условный срок, обязав уплатить 7,5 тыс. евро в фонд поддержки пострадавших от преступлений.
Как сообщил Каунасский окружной суд, всего по уголовному делу, по которому осужден Э. Страсявичюс, осуждены четыре лица.
Подделал 42 рецепта
Арунас Стучинскас осужден судом за то, что в 2020 г., когда он уже не работал в государственном или муниципальном учреждении здравоохранения и не имел права заниматься медицинской деятельностью, но имел выданные ему лицензию врача на медицинскую практику и печать врача, он систематически подделывал рецепты, помогал другим лицам приобретать психотропные вещества в немедицинских целях и приобретал их сам.
По данным следствия, обвиняемый А. Стучинскас 42 раза подделывал рецепты, 36 раз помогал различным лицам приобретать психотропные вещества в немедицинских целях и 2 раза приобретал их сам.
"Обладая подробными медицинскими знаниями, будучи врачом, зная, что содержащиеся в лекарствах психотропные вещества при безответственном употреблении могут вызвать зависимость и оказать вредное воздействие на организм, он это проигнорировал и только благодаря счастливому стечению обстоятельств удалось избежать последствий", – говорится в пресс-релизе Каунасского окружного суда.
При вынесении приговора А. Стучинскасу суд, приняв во внимание решение в отношении лица по другому уголовному делу, приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 1,7 тыс. евро.
Суд отсрочил исполнение приговора на 2 года и обязал А. Стучинскаса не покидать пределов города (района) по месту жительства без разрешения учреждения по надзору за осужденным, не употреблять психоактивные вещества без назначения врача и участвовать в исправительной программе.
Согласно постановлению суда, Э. Страсявичюс осужден за то, что в 2020-2021 гг. приобрел не менее 25 незаполненных рецептурных бланков с больничными реквизитами, подтвержденных печатью врача А. Стучинскаса и частично заверенных подписью врача, с целью систематической подделки рецептов совместно с А. Стучинскасом, использования и, с его помощью, незаконного приобретения лекарственных препаратов, содержащих очень большое количество психотропных веществ, в аптеках, и в период с 2020 по 2021 гг. осуществил этот преступный план в городе Каунасе 25 раз.
Каунасский окружной суд постановил, что Э. Страсявичюс совершил преступление небольшой тяжести и особой тяжести. При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый приобретал лекарственные препараты законно – в аптеке, у него были именно лекарственные препараты, а не само психотропное вещество, хотя препарат содержит психотропные вещества, однако они разрешены для медицинских целей.
В деле также установлено, что лекарственные препараты Э. Страсявичюс употреблял сам, нет данных о том, что обвиняемый распространял их или совершал какие-либо действия, указывающие на такое намерение, его действия не повлекли за собой каких-либо негативных последствий для других лиц.
Суд приговорил Э. Страсявичюса в совокупности к 2 годам ограничения свободы и обязал его на весь срок наказания продолжать работать или встать на учет в Службе занятости, в течение года со дня вступления приговора в силу безвозмездно отработать 100 часов в учреждениях здравоохранения, ухода и социального обеспечения или в других негосударственных организациях, осуществляющих уход за инвалидами, престарелыми или другими лицами, нуждающимися в помощи. Суд также назначил мужчине меру уголовного воздействия – уплатить взнос в размере 7,5 тысяч. евро в фонд помощи пострадавшим от преступлений.