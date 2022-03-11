Как уже сообщалось, Акунин вместе с Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым создали фонд "Настоящая Россия", призвав помогать беженцам. В интервью он пояснил, что цель этого фонда - объединить и централизовать действия людей, которые помогают всем несогласным с российской властью.

"С нашей точки зрения, [нынешнее] российское государство — это "фейковая" Россия. Это путинская Россия. Это не свободное государство, где люди не могут выражать свою волю. Мы можем. И мы хотим. [...] Пока ее делают несколько волонтеров, живущих в разных странах. Поэтому все несколько "на коленке". Присоединяется к этому множество людей. Каждый день на сайте будут появляться тексты, обращения известных русских людей со всего мира. Следите, будет много всего происходить".

Акунин также рассказал, что, по его мнению, будет происходить с Россией. Ранее он предполагал, что Путин, который очень следит за своим здоровьем, может прожить до 90-95 лет, а потом превратиться в какого-то "виртуального Путина", которого будут делать по технологии deepfake. Но 24 февраля, считает писатель, Путин совершил ошибку: "Он перепилил сук, на котором он сидит. Дальше все будет происходить, я уверен, гораздо быстрее, чем могло быть. Зависит от того, насколько и до какой степени эффективно Путину будет помогать блок системных либералов. Если бы они все нашли мужество оттуда уйти, этот блок бы возглавили какие-то припутинские болваны, и тогда все бы это развалилось гораздо быстрее".

Акунин также прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что Россия на Украину не нападала: "Я с большим интересом послушаю Сергея Лаврова, когда он будет сидеть на скамье подсудимых как соучастник этого преступления. Я думаю, тогда он заговорит совсем по-другому. Думаю, что это неизбежно. Я думаю, что будет новая Россия и она не оставит поведение этого режима без последствий. Никто этого не будет делать, никому это не надо. Это проблема людей, живущих в России, проблема русских людей. Они должны решить ее сами. И они ее решат".

По мнению Акунина, война против Украины нанесла огромный ущерб репутации всех русских, в том числе и тех, кто живет за пределами России. "Естественно, очень резко изменилось отношение к русским, - говорит писатель. - Я получаю в социальных сетях — пишут мне, а не Путину, как они ненавидят меня и всех нас, и я понимаю, эти люди кричат от боли. Они не могут это крикнуть Путину, они это кричат мне. И невозможно тут обижаться, потому что это очень понятно. [...] Проблема состоит в том, что… ты русский человек. Ты такой, какой есть. Ты другим не будешь. Значит, надо изменить отношение к русским людям и слову "русский". Сделать это можно при помощи поступков, которые в глазах окружающих сделают ясным, что Путин — это Путин. Это не вся Россия. И даже совсем не Россия. И даже какая-то другая Россия. А что настоящая Россия - это Россия, в корой живут и действуют нормальные люди, с нормальными моральными рефлексами. Вот это, что каждый из нас должен сейчас делать".

24 февраля, уверен Борис Акунин, стало точкой отсчета для "последней главы в истории государства Российская Федерация". "Была перейдена некая красная линия. Роковая черта. Теперь начинается последняя глава в истории государства Российская Федерация, которая так красиво начиналась в 1991 году у Белого дома и так позорно заканчивается, - заявил писатель. - Теперь, практически уже неизбежно, как только рухнет этот режим, Российская Федерация будет распадаться. Продолжится распад империи. Первый этап закончился в 1991 году, будет следующий. Думаю, это неизбежно. Путин построил систему, которая держится только на страхе. Она держится на одном вертикальном стержне. Как только этот стержень треснет, немедленно начнутся центробежные стремления, начнут отваливаться регионы. Это будет тяжелый процесс. Вероятно, на территории России образуются несколько государств. И очень вероятно, что они будут жить очень по-разному. Уверен, что европейская часть России будет демократическим и свободным государством".