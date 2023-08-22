22 августа 2023 г. 14:53

Стивен Кинг продал права на свой рассказ режиссеру из Узбекистана за 1 доллар

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vida Press
Студентка ташкентского филиала московского ВГИКа (Государственный университет кинематографии) Гульнара Иванова сняла фильм по рассказу Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук", купив авторские права у самого Кинга всего за один доллар, сообщает "Наша нiва".

Девушка недавно рассказала каналу RTVI, что участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Стивен Кинг дает возможность начинающим режиссерам со всего мира использовать его произведения. Схема участия очень проста: человек подает заявку, где описывает свою идею и видение того, каким должен быть сценарий для фильма, а потом, если организаторам понравится, они связываются с участником.

Сам фильм по мотивам этого рассказа Кинга получил название «Прикосновение».

«Гульнара Иванова была одной из тех, кто выиграл этот конкурс. Она подписала контракт с писателем и выкупила права на экранизацию рассказа «Человек, который не пожимал рук» всего за один доллар. Девушка сняла по мотивам рассказа фильм «Прикосновение». Он получился в жанре хоррор и уже стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер», а также был отмечен дипломом Student World Impact Film Festival», — рассказывает RTVI.

Новый фильм пока невозможно посмотреть в интернете, но, по словам молодого режиссера, она обязательно сообщит в своих соцсетях, когда его можно будет посмотреть.

Рассказ «Человек, который не пожимал рук» вышел в 1985 году в сборнике Стивена Кинга «Команда скелетов». В сюжете говорится о проклятом человеке, который одним касанием может убивать все живое.

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Источник
ru.DELFI.lt
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