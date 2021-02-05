Она поддержала высказавшихся женщин и призналась, что побывала в доме Мэнсона вместе с друзьями, когда была подростком. "Я была большой фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал "комнатой для изнасилований", и я подумала, что это у него такое чудовищное мажорское чувство юмора. Фанаткой я быть перестала", — вспоминает 26-летняя Бриджерс.
TW:
I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.
I stand with everyone who came forward.
— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021
По словам артистки, представители лейбла, работавшего с Мэрилином Мэнсоном, его менеджмент и музыканты знали о его характере, а сейчас якобы притворяются шокированными.
The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic.— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021
Ранее актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.
В свою очередь, бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.
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