Она поддержала высказавшихся женщин и призналась, что побывала в доме Мэнсона вместе с друзьями, когда была подростком. "Я была большой фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал "комнатой для изнасилований", и я подумала, что это у него такое чудовищное мажорское чувство юмора. Фанаткой я быть перестала", — вспоминает 26-летняя Бриджерс.

I stand with everyone who came forward. — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021



По словам артистки, представители лейбла, работавшего с Мэрилином Мэнсоном, его менеджмент и музыканты знали о его характере, а сейчас якобы притворяются шокированными.



The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic.