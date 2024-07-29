2024.07.29 15:39

Спустя год названа точная причина смерти Шинейд О’Коннор

 
rus.DELFI.lv
Sinead O'connor
Sinead O'connor
ФОТО: Scanpix

Стало известно от чего умерла всемирно известная ирландская певица Шинейд О’Коннор. Причина была раскрыта спустя год после ее смерти.

Как сообщает Irish Independent, причина смерти певицы была официально зарегистрирована ее бывшим мужем Джоном Рейнольдсом в Лондоне на прошлой неделе.

Сообщается, что О’Коннор скончалась в результате сочетания обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. По данным издания, на момент кончины 56-летняя певица также боролась с инфекцией дыхательных путей.

19/ Sinead O Connor, Saengerin Sinead O Connor (Shuhada Sadaqat) live im Berliner Admiralspalast am 08.12.19, Alternativ

Как уже сообщалось, 26 июля 2023 года лондонская полиция была вызвана в квартиру О’Коннор на юго-востоке Лондона после получения сообщений о нахождении на месте происшествия бесчувственной женщины. После того, как стало известно, что погибшей была певица, полиция быстро выступила с заявлением о том, что ее смерть не рассматривается как подозрительная. В октябре прошлого года было официально объявлено, что О’Коннор умерла от естественных причин.

У певицы осталось трое детей: Джейк, Ройшн и Иешуа. Еще один - сын Шейн - покончил с собой в 2022 году в возрасте 17 лет.

Похороны певицы в ее родном городе Бри собрали тысячи людей, пришедших отдать дать уважения и попрощаться с одной из самых ярких представителей современной ирландской музыки.

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