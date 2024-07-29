Спустя год названа точная причина смерти Шинейд О’Коннор

Как уже сообщалось, 26 июля 2023 года лондонская полиция была вызвана в квартиру О’Коннор на юго-востоке Лондона после получения сообщений о нахождении на месте происшествия бесчувственной женщины. После того, как стало известно, что погибшей была певица, полиция быстро выступила с заявлением о том, что ее смерть не рассматривается как подозрительная. В октябре прошлого года было официально объявлено, что О’Коннор умерла от естественных причин.