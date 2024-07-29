Спустя год названа точная причина смерти Шинейд О’Коннор

Как сообщает Irish Independent, причина смерти певицы была официально зарегистрирована ее бывшим мужем Джоном Рейнольдсом в Лондоне на прошлой неделе.
Сообщается, что О’Коннор скончалась в результате сочетания обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. По данным издания, на момент кончины 56-летняя певица также боролась с инфекцией дыхательных путей.
Как уже сообщалось, 26 июля 2023 года лондонская полиция была вызвана в квартиру О’Коннор на юго-востоке Лондона после получения сообщений о нахождении на месте происшествия бесчувственной женщины. После того, как стало известно, что погибшей была певица, полиция быстро выступила с заявлением о том, что ее смерть не рассматривается как подозрительная. В октябре прошлого года было официально объявлено, что О’Коннор умерла от естественных причин.
У певицы осталось трое детей: Джейк, Ройшн и Иешуа. Еще один - сын Шейн - покончил с собой в 2022 году в возрасте 17 лет.
Похороны певицы в ее родном городе Бри собрали тысячи людей, пришедших отдать дать уважения и попрощаться с одной из самых ярких представителей современной ирландской музыки.