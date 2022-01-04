Ранее, 28 декабря 2021 года, скончался Григорий (Гришка) Бонданов. По некоторым данным, он не смог справиться с последствиями коронавируса. На момент смерти шоумена его брат-близнец также находился под наблюдением врачей, передает ren.tv
Братья Богдановы – французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились 29 августа 1949 года в Сен-Лари. Богдановы прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ. В соцсетях близнецы стали популярны за счет необычной внешности – ярко выраженных скул и подбородков. Братья публично отрицали, что прибегали к пластическим операциям.
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