Ранее, 28 декабря 2021 года, скончался Григорий (Гришка) Бонданов. По некоторым данным, он не смог справиться с последствиями коронавируса. На момент смерти шоумена его брат-близнец также находился под наблюдением врачей, передает ren.tv

Братья Богдановы – французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились 29 августа 1949 года в Сен-Лари. Богдановы прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ. В соцсетях близнецы стали популярны за счет необычной внешности – ярко выраженных скул и подбородков. Братья публично отрицали, что прибегали к пластическим операциям.