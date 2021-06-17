Песню Feed Your Love можно будет услышать 9 июля. Ее исполнят Джери Хорнер, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм, говорится в видеосюжете британского издания.
Группа Spice Girls появилась в 1994 году в Великобритании. Коллектив просуществовал около 10 лет, после чего распался. Группа воссоединилась в 2018 году после того, как в нее вернулись все участницы, кроме Бекхэм. В 2019 году Spice Girls оправились в гастрольный тур. Они дали 13 концертов, заработав 4,5 млн. фунтов стерлингов.
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