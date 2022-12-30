Солиста группы Aerosmith обвинили в сексуальном насилии

По информации издания, Холкомб сожительствовала с Тайлером будучи несовершеннолетней в 1970-е годы. Отношения между молодыми людьми начались в 1973 году. Тайлеру на тот момент было 25 лет, Холкомб — 16.

В иске, отмечает Rolling Stone, не указано имя солиста. Тем не менее в 1976 году Холкомб не скрывала своих отношений с рок-музыкантом. Кроме того, в иске приведены цитаты из автобиографии Тайлера. Там солист признается, что почти женился на "невесте-подростке", а ее родители "полюбили его" и подписали документы об опеке.

В иске Холкомб уточняется, что это произошло в 1974 году. Органы опеки позволили Тайлеру жить вместе с девушкой и возить ее с собой в туры. Во время этих поездок мужчина совершал насилие над Холкомб, давал ей алкоголь и наркотики, говорится в иске. В 1975 году девушка забеременела от Тайлера, но музыкант вынудил ее сделать аборт. После этого отношения между молодыми людьми закончились.