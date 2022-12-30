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Американка Джулия Холкомб обвинила в сексуальном насилии вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера. Об этом сообщает Rolling Stone.
Солиста группы Aerosmith обвинили в сексуальном насилии
© Reuters / Scanpix

По информации издания, Холкомб сожительствовала с Тайлером будучи несовершеннолетней в 1970-е годы. Отношения между молодыми людьми начались в 1973 году. Тайлеру на тот момент было 25 лет, Холкомб — 16.

В иске, отмечает Rolling Stone, не указано имя солиста. Тем не менее в 1976 году Холкомб не скрывала своих отношений с рок-музыкантом. Кроме того, в иске приведены цитаты из автобиографии Тайлера. Там солист признается, что почти женился на "невесте-подростке", а ее родители "полюбили его" и подписали документы об опеке.

В иске Холкомб уточняется, что это произошло в 1974 году. Органы опеки позволили Тайлеру жить вместе с девушкой и возить ее с собой в туры. Во время этих поездок мужчина совершал насилие над Холкомб, давал ей алкоголь и наркотики, говорится в иске. В 1975 году девушка забеременела от Тайлера, но музыкант вынудил ее сделать аборт. После этого отношения между молодыми людьми закончились.

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