Пост о закрытии передачи был опубликован в Telegram-канале журналистки, которая ссылается на свои источники. "При этом Первый канал говорит, что программа приостановлена временно, пока в стране "сложная ситуация". И "Вечерний Ургант" скоро вернется в эфир. Но внутри программы люди утверждают обратное", - пишет Собчак.
О снятии программы с эфира стали говорить еще 25 февраля, после того как ее ведущий, как и многие другие российские знаменитости, опубликовал в Instagram пост против войны. Сам Иван Ургант пока никак не комментирует происходящее.
В официальном аккаунте программы в соцсетях три дня назад появилось сообщение, что команда взяла тайм-аут и работает над новыми выпусками.
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