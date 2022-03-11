"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", — заверил подписчиков актёр. Возможность комментирования публикации ограничена.
От том , что ведущий популярного развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, главном общероссийском телеканале, Иван Ургант покинул Россию, сообщил российский телеграм-канала Baza.
По данным издания, Ургант несколько дней назад уехал в Израиль.
Русская служба Би-би-си дозвонилась на актуальный мобильный телефон Урганта. Ведущий не ответил на звонок, однако, включившийся автоответчик на иврите сообщил, что абонент не доступен: "Cellcom приветствует вас. Этот вызов не может быть установлен. Попробуйте перезвонить еще раз".
СМИ сообщили об отъезде Ивана Урганта в Израиль. Мы проверили.
Русская служба Би-би-си дозвонилась на актуальный мобильный телефон Урганта. Ведущий не ответил на звонок, однако, включившийся автоответчик на иврите сообщил, что "абонент не доступен". https://t.co/MUzpeefLKm pic.twitter.com/0M55j4UzA1
— bbcrussian (@bbcrussian) March 11, 2022
Cellcom - второй по величине в Израиле оператор сотовой связи и израильская коммуникационная компания.
25 февраля Первый канал распространил официальное заявление, где опровергались сообщения о снятии программы “Вечерний Ургант” из эфирной сетки. Ее отсутствие в предшествующие дни объяснялось выходными. Последний выпуск на сайте Первого канала датирован 21 февраля.
Cам Ургант в своем инстаграме написал, что уехал в отпуск, не уточнив куда. Он утверждает, что "скоро вернется".
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