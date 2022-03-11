От том , что ведущий популярного развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, главном общероссийском телеканале, Иван Ургант покинул Россию, сообщил российский телеграм-канала Baza.

По данным издания, Ургант несколько дней назад уехал в Израиль.

Русская служба Би-би-си дозвонилась на актуальный мобильный телефон Урганта. Ведущий не ответил на звонок, однако, включившийся автоответчик на иврите сообщил, что абонент не доступен: "Cellcom приветствует вас. Этот вызов не может быть установлен. Попробуйте перезвонить еще раз".

СМИ сообщили об отъезде Ивана Урганта в Израиль. Мы проверили.

Русская служба Би-би-си дозвонилась на актуальный мобильный телефон Урганта. Ведущий не ответил на звонок, однако, включившийся автоответчик на иврите сообщил, что "абонент не доступен". https://t.co/MUzpeefLKm pic.twitter.com/0M55j4UzA1

— bbcrussian (@bbcrussian) March 11, 2022



Cellcom - второй по величине в Израиле оператор сотовой связи и израильская коммуникационная компания.

25 февраля Первый канал распространил официальное заявление, где опровергались сообщения о снятии программы “Вечерний Ургант” из эфирной сетки. Ее отсутствие в предшествующие дни объяснялось выходными. Последний выпуск на сайте Первого канала датирован 21 февраля.

Cам Ургант в своем инстаграме написал, что уехал в отпуск, не уточнив куда. Он утверждает, что "скоро вернется".