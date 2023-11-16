СМИ: Сергей Шнуров тайно уехал в Германию

По словам Валентины Кулигиной, Шнуровы большую часть времени проживают в Германии, оставив в России только обслуживающий персонал. Семья начала перевозить вещи, драгоценности и домашних животных в другую страну ещё год назад. Кулигина рассказала: „Я была там дважды. В первый раз провела неделю. Они нанимали людей для сборки мебели и уборки дома, мыли окна, делали все необходимое“.

Она также добавила, что не знает причину переезда, но предполагает, что это связано с войной, развязанной России в Украине. „У жены Шнурова папа — миллиардер. У них есть деньги, почему бы и нет? По-моему, они и сейчас там“, — предположила Кулигина.