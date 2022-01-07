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Рэпер Face, также известный как Иван Дремин, уехал из России. Об этом пишет UFA1.RU со ссылкой на тетю рэпера и заместителя председателя общественной палаты Башкирии Кристину Недорезову.
СМИ: рэпер Face покинул Россию
© Фото из социальных сетей

Недорезова оставила в Facebook пост об отъезде Face, но впоследствии его удалила. "К сожалению, Ваня [Face] больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", — было сказано в ее сообщении.

Экс-глава общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов также заявил о том, что Face уехал из страны. "Надеюсь, что и Face вернется жить и работать в Россию, которой и он не враг", — написал он в соцсетях (цитата также по UFA1.RU).

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Куда именно уехал Face, не уточняется.

RTVI обратился за комментарием к Кристине Недорезовой и представителям рэпера.

В конце сентября концерты Face отменили в Новосибирске и Красноярске. В новосибирском Минкульте отмену мероприятия объяснили антикоронавирусными ограничениями. Сам музыкант утверждал, что власти оказывали «мощнейшее давление» на концертные площадки.

В конце ноября из России уехал рэпер Моргенштерн — он покинул страну после того, как глава СК Александр Бастрыкин публично заявил, что рэпер «по сути, торгует наркотиками в соцсетях» (при этом он не пояснил, что именно имелось в виду под «торговлей» наркотиками). Рэпер Элджей уехал из России на Кипр в начале декабря — осенью в Зюзинский суд Москвы поступил протокол о том, что клип рэпера Hello Kitty нарушает российское законодательство о запрете пропаганды наркотиков. Однако, по данным источника ТАСС, судья выявил нарушения в составленных протоколах и вернул их заявителю.

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RTVi

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