В России в отношении юмориста Максима Галкина проводится проверка.

Внимание правоохранителей телеведущий, уехавший в Израиль, привлек своими заявлениями о действиях российских ВС на Украине.

Как пишет Telegram-канал “ПУЛ Telegram”, против юмориста могут завести уголовное дело.

Его могут привлечь к уголовной ответственности на родине по новой статье о фейках против ВС РФ.

“В отношении Максима Галкина в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Вероятно, за его свежее заявление”, – отметил источник журналистов.

Проверкой слов юмориста занимаются эксперты. Им предстоит изучить слова артиста в одном из его видеообращений.

Официально эта информация не получила пока никаких комментариев.

Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми сейчас находится в Израиле.

Семья покинула Россию через некоторое время после начала спецоперации.

По словам Галкина, изначально они отправились в Израиль в отпуск. Однако в итоге все еще остаются в этой стране.