Интервью будет показано вечером в воскресенье по американскому каналу СBS. Королевская семья в ответ на выпады Гарри и Маркл намерена «достойно молчать». Но ответ будет со стороны тех членов семьи, против которых будет направлена критика. «Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут [герцог и герцогиня] Сассекские», - отмечается в публикации.
Также сообщается, что королева Елизавета II намерена смотреть интервью, но на следующий день ей будет доложено о его содержании.
Ранее СМИ сообщали, что в интервью Уинфри Меган Маркл рассказала о яобы имевшей место кампании травли в ее адрес со стороны «фирмы» - так она называет членов королевской семьи и их окружение.
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