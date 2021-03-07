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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили «войну» британской королевской семье, критически высказавшись в ее адрес в готовящемся к выходу интервью американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на Букингемский дворец.
Meghan Markle ir princas Harry
Meghan Markle ir princas Harry
© Vida Press

Интервью будет показано вечером в воскресенье по американскому каналу СBS. Королевская семья в ответ на выпады Гарри и Маркл намерена «достойно молчать». Но ответ будет со стороны тех членов семьи, против которых будет направлена критика. «Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут [герцог и герцогиня] Сассекские», - отмечается в публикации.

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Также сообщается, что королева Елизавета II намерена смотреть интервью, но на следующий день ей будет доложено о его содержании.

Ранее СМИ сообщали, что в интервью Уинфри Меган Маркл рассказала о яобы имевшей место кампании травли в ее адрес со стороны «фирмы» - так она называет членов королевской семьи и их окружение.

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