СМИ: Наташа Королева на грани развода с Тарзаном после проукраинского демарша мамы

Известно, что на днях Тарзан (сценическое имя Глушко) начал положительно отзываться о российских военных, заявив, что они самые лучшие, а победа в войне будет за Россией. Мать Королевой, уроженка Украины, проживающая 30 лет в США, после этих слов публично отреклась от зятя: она отписалась от него в соцсетях, что в ответ сделал и Глушко.

По информации росСМИ, в окружении певицы говорят, что она находится в нестабильном психическом состоянии.

Недавно на дне рождения российской актрисы Эвелины Бледанс в ресторане на Рублевке Королева была не в настроении — улыбалась через силу и отказывалась общаться с журналистами. Она даже не села за праздничный стол. А в разгар вечеринки вообще покинула заведение.