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Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) закроет весь бизнес российской актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает Telegram-канал Mash.
Anastasija Zavorotniuk
Anastasija Zavorotniuk
© Scanpix

Отмечается, что ФНС планирует закрыть ООО "Азарт-Продакшн", созданную для съемок телепрограмм и шоу. Фирма, переданная дочери 50-летней артистки, перестала функционировать, когда та из-за болезни матери решила отойти от дел. В настоящее время в виду отсутствия деятельности и нулевой прибыли в налоговой постановили закрыть компанию.

Также ликвидируется ООО "Дар". Предприятие должно было заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. После того, как Заворотнюк заболела, компанию переписали на некоего Руслана Дорогобеда.

У звезды "Моей прекрасной няни" диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Представители Заворотнюк отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время актриса проходит курс лечения вне медицинского учреждения.

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