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Накануне Telegram-каналы сообщили, что музыкант Сергей Шнуров стал многодетным отцом - его супруга Ольга Абрамова родила ребенка. Артист стал отцом в четвертый раз, пишет "Московский комсомолец".
СМИ: Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз
© Itar-Tass / Scanpix

Сам Шнуров пока не подтвердил и не опроверг сообщения о пополнении в семье. Отмечается, что его недавняя поездка в Европу может быть связана с родами супруги в одной из швейцарских клиник.

Для пары это стал уже второй совместный ребенок, пол которого пока не сообщается. От предыдущих двух браков у Шнурова есть двое детей - сын Аполлон и дочь Серафима.

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