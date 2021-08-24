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Королева Великобритании Елизавета II поручила чиновникам Букингемского дворца проконсультироваться с адвокатами по делам о клевете из-за критики со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Princas Harry, Meghan Markle, karalienė Elžbieta II
Princas Harry, Meghan Markle, karalienė Elžbieta II
© Scanpix

Как сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник, королева "раздражена из-за постоянных нападок" и готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

"Всему есть предел. Королева и ее семья наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы", - приводит издание слова источника.

Как уточняет таблоид, адвокаты намерены отправить предупреждения издательству Penguin Random House, которое планирует опубликовать мемуары принца Гарри. Отмечается, что он пишет их "не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".

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Gazeta.ru
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