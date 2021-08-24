Как сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник, королева "раздражена из-за постоянных нападок" и готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

"Всему есть предел. Королева и ее семья наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы", - приводит издание слова источника.

Как уточняет таблоид, адвокаты намерены отправить предупреждения издательству Penguin Random House, которое планирует опубликовать мемуары принца Гарри. Отмечается, что он пишет их "не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".