aA
Пути Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса разошлись: портал PageSix сообщает о распаде одной из самых влиятельных пар Голливуда. Алекс и Джей Ло были вместе около четырех лет, а два года назад бейсболист сделал певице предложение, — пишет Super.
Свадьба должна была состояться в 2020-м, но планы пары разрушила пандемия. Что случилось за этот год — неизвестно. О причинах расставания пока ничего не сообщается. Впрочем, и информация официально не подтверждена.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Завтра свои двери откроют Senukai, Ikea и другие магазины: что нужно знать (33)
По решению правительства, с понедельника, 15 марта, после...
Людас Дапкус. Русофобия как дискурс новой империи (339)
Страхи бывают разными. Например, клаустрофобия —...
Вице-министр здравоохранения: нынешние темпы вакцинации нас устраивают (7)
Нынешние темпы вакцинации от COVID-19, с учетом объемов...
Литовцам такие новости не понравятся: если встанете на весы, можете очень сильно удивиться (3)
В парке Вингис люди активно занимаются спортом. Они...
Коронавирус в Литве: 397 новых случаев, 6 человек скончались (20)
За минувшие сутки в стране было выявлено 397 новых...