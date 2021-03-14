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Пути Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса разошлись: портал PageSix сообщает о распаде одной из самых влиятельных пар Голливуда. Алекс и Джей Ло были вместе около четырех лет, а два года назад бейсболист сделал певице предложение, — пишет Super.
Jennifer Lopez ir Alexas Rodriguezas
Jennifer Lopez ir Alexas Rodriguezas
© Scanpix

Свадьба должна была состояться в 2020-м, но планы пары разрушила пандемия. Что случилось за этот год — неизвестно. О причинах расставания пока ничего не сообщается. Впрочем, и информация официально не подтверждена.

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