СМИ: Алина Кабаева вновь беременна, но не от Путина

Дало в том, что запустил информацию небезызвсестный профессор Валерий Соловей. Он отличается тем, что отлично умеет подавать себя как чрезвычайно информированного человека. Но при этом его прогнозы сбываются не так уж и часто.
Свои источники Соловей, как обычно, не раскрывает, однако утверждает, что подобная информация имеет все шансы быть правдивой. На это якобы и намекает подавленное и слегка отрешенное состояние путина во время публичных появлений 2 мая. “Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна”, — подчеркнул Соловей. Также он намекнул, что в случае, если беременность — правда, то отцом ребенка вряд ли окажется российский лидер.
Идею подхватил и развил британский таблоид The Sun. Его журналисты со ссылкой на источники (которые, разумеется, тоже не называются) утверждают, что президент РФ пришел в ярость, когда ему сообщили об интересном положении его бывшей протеже.
Ну а народная молва свела Путина с очередной пассией — одной из российских фигуристок, выступавших на прошедшей Олимпиаде.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
Кремлевский режим стремится уничтожить украинскую...
Эксперт в сфере энергетики поставщика еще не выбрал: порядок компенсации вызывает вопрос
Эксперты говорят, что до конца года потребители в Литве...
Президент Литвы: кажется, Путин сознательно разрушает то, что не должен разрушать
Президент Литвы Гитанас Науседа 10 мая посетил...
Спецэфир Delfi: как залечить раны войны, что изменит ленд-лиз, сдаст ли Лукашенко Путина?
Военная агрессия России продолжает уносить жизни как...
Мнения специалистов: придется ли осенью всем делать четвертую прививку от коронавируса
С 1 мая в Литве отменен режим чрезвычайной ситуации,...