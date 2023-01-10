СМИ: Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Как сообщают СМИ, состояние артиста стабилизировалось и его перевели в общую палату.

Как сообщил его директор, Краско чувствует себя хорошо и уверен, что в ближайшее время вернется на сцену: "Шутит, говорит, что все хорошо. Уже готовится 27 числа сыграть в спектакле, на сцену рвется. Говорит, что сцена его лечит. Он всегда так, никогда не скажет, что не пойдет играть".

Напомним, после вторжения российской армии на территорию Украины актер высказался против войны.

"Стараюсь держать себя в руках, чтобы не ругаться матом при дамах и не унывать, но события, начиная с 24-го февраля, оставляют желать лучшего, – заявил актер в разговоре с изданием "Собеседник". – Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу".

Он также рассказал, что хорошо помнит помнит войну и блокаду - в то время он был подростком. "Мы с моей бабушкой собирали в лесу хворост, чтобы не погибнуть от холода, голода уже не ощущали. Неужели опыт Великой Отечественной войны никого не научил? Я всегда думал, что после такой кровавой вехи, вряд ли кто дерзнёт оторвать чеку гранаты, передёрнуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее", - сказал Краско.