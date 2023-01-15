СМИ: Актер Дмитрий Назаров уволен из МХТ за критику войны

Актер Дмитрий Назаров и его жена актриса Ольга Васильева были уволены из театра МХТ имени А.П.Чехова из-за его антивоенных высказываний, сообщило в пятницу, 13 января, издание "МК" со ссылкой на источники в театре. Приказ об увольнении якобы подписал худрук театра Константин Хабенский, который до этого пытался безуспешно "вразумить" артиста.
Позднее информацию об увольнении актеров подтвердил РБК замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, решение об увольнении было принято по итогам разговора Назарова с Хабенским.
Еще в четверг издание Tagilcity сообщило, что намеченный на 1 февраля спектакль с участием Назарова и Васильевой в Нижнем Тагиле был отменен, связав это с антивоенной позицией актера. Ранее отмены спектакля требовали поддерживающие войну так называемые Z-активисты.
Между тем сам Назаров, по всей видимости, информации о своем увольнении к вечеру пятницы не получил. "Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак", - прокомментировал он эту новость Msk1.ru.
Назаров и антивоенная поэзия
Дмитрий Назаров, если судить по его YouTube-каналу, действительно выступает против войны РФ в Украине, в основном, декламируя соответствующие стихи. "Мы молодость страны сейчас теряем - ложится в пыль России генофонд", - такие строчки прочитал актер в одном из последних видеороликов, посвященном российским потерям на войне.
Назаров - один из популярнейших российских актеров старшего поколения, официальный исполнитель роли Деда Мороза в Великом Устюге и звезда сериала "Кухня".
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