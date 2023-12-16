Смерть Мэттью Перри: судмедэкспертиза пришла к выводу, что главную роль сыграл кетамин

Перри нашли без сознания в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Парамедики констатировали его смерть, когда прибыли на место происшествия.

Последующее вскрытие тогда не дало четких результатов.

Утопление было указано как фактор, способствовавший его смерти: он потерял сознание, что вероятно повлекло за собой «погружение в бассейн», сказано в заключении судебной экспертизы.

Другими сопутствующими причинами смерти 54-летнего Перри были названы ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, говорится в заявлении судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

После вскрытия выяснилось, что необходима дополнительная судмедэкспертиза.

В начале ноября актера похоронили в Лос-Анджелесе; на церемонию был приглашен лишь узкий круг гостей, сообщали американские СМИ.

Перри был наиболее известен по роли остроумного Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья».