Наслаждаясь поездкой в ​​недружественные России Соединенные Штаты, артист позировал перед зданием, где снималась некогда популярная мыльная опера "Санта-Барбара", а также щеголял в шикарном спортивном образе от Louis Vuitton.

Согласно тому, что опубликовал сам Киркоров в своем Instagram, в Лас-Вегасе посетил выступление цирковой труппы Cirque du Soleil, которая представила пикантную программу, предназначенную для взрослых.

Певец не скрывает восторгов по поводу Лас-Вегаса. "Лас-Вегас - это мультинациональная точка на карте для всего мира, вне зависимости от твоего паспорта, цвета кожи, взглядов. Здесь все говорят на одном языке, с большим удовольствием каждый раз встречаюсь здесь со своими коллегами, западными артистами и говорим о новом, создаем исключительный вайб созидания и творчества, именно сюда я "сбегаю" от усталости, перезарядить батарейки, и лучшее средство для этого это неподражаемая и вечная музыка.", — объясняет Киркоров и хвалит цирковое шоу, коллектив которого воплощает "peace & love".

Однако не так просто пришлось Киркорову в одном из ресторанов Лас-Вегаса, куда он прибыл в сопровождении охраны. Один из посетителей узнал певца и выкрикнул "Слава Украине!", чем изрядно удивил артиста.

🤡 Philipp Kirkorov, got really tense when he heard "Glory to Ukraine" in the U.S. The bloody dictator's fan travels around the U.S. and pamper himself with steaks. Of course, loving Russia is better from a distance. pic.twitter.com/DizLDNpNbL