Скончался звезда "Славных парней" актёр Рэй Лиотта

Актёр умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм "Опасные воды". Ему было 67 лет.

У Лиотты осталась дочь Карсен. Он также был помолвлен с Джейси Ниттоло.

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. Многолетняя фильмография актёра насчитывает более сотни различных проектов. Широкую известность ему принёс фильма Мартина Скорсезе "Славные парни", в котором также снялись Роберт Де Ниро и Джо Пеши.