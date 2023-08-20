Скончался народный артист России Игорь Ясулович

Широкой зрительской аудитории Ясулович известен прежде всего по таким фильмам, как «Двенадцать стульев» (1971) Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Щукина; «Бриллиантовая рука» (1968) Леонида Гайдая, где у него роль собаковода; телефильму «Гостья из будущего» (1984) Павла Арсенова, в котором он играет Электрона Ивановича, и телефильму «Гардемарины, вперед» (1987) Светланы Дружининой.

В середине июля российские СМИ сообщали, что Игорь Ясулович госпитализирован в одну из московских клиник. О его состоянии после госпитализации поступали противоречивые сообщения. В том числе говорилось о том, что актер переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. О причинах госпитализации ничего не сообщалось. 11 августа стало известно, что артист выписан из больницы. Агентство ТАСС со ссылкой на сына артиста Алексея Ясуловича писало, что Игорь Ясулович чувствует себя лучше.

В кино Игорь Ясулович дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года».