Скончался Александр Масляков, ведущий и руководитель КВН

„Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу „КВН“, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами“, — говорится в сообщении пресс-службы КВН.
О причине смерти ведущего не сообщается, но известно, что состояние его здоровья заметно ухудшилось после повторно перенесенного в 2022 году коронавируса, а в последнее время он проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких.
В сезоне Высшей лиги 2022 года Масляков провёл лишь две игры (в остальных его заменяли другие ведущие Первого канала), в сезоне 2023 года – ни одной, а весной 2024 официально объявил об уходе с места ведущего программы.
Любимец публики и властей
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (МИИТ).
Еще будучи студентом, в 1964 году, он начал работать на телевидении, в Главной редакции программ для молодёжи, в 1968-м окончил Высшие курсы работников телевидения.
Александр Масляков всегда был любимцем властей и телевизионного начальства.
На советском телевидении он вел самые рейтинговые программы: „Клуб весёлых и находчивых“ (сначала вместе со Светланой Жильцовой), „Алло, мы ищем таланты!“, „А ну-ка, девушки!“, „А ну-ка, парни!“, „Весёлые ребята“ и другие.
Он также вел репортажи со Всемирных фестивалей молодёжи и студентов в Москве, Софии, Берлине, Гаване и Пхеньяне.
В современной России был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России и стал полным кавалером ордена „За заслуги перед Отечеством“. В 2017 году ему также было присвоено звание народного артиста Чеченской Республики.
В 2002 году Маслякову получил премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения.
В 2012, 2018 и 2024 годах глава „Клуба веселых и находчивых“ был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
Империя Маслякова
Телепередача „Клуб веселых и находчивых“ появилась в 1961 году, а с 1986 года выходит постоянно.
Александр Масляков был бессменным ведущим передачи с 1964 года.
Со временем под руководством Маслякова в КВН появилось несколько дивизионов.
Целью команд было пробиться в Высшую лигу. Игры Высшей лиги транслировались на Первом канале, многие игроки обретали широкую популярность и впоследствии стали известными актерами, телеведущими и шоуменами.
В апреле 2016 года российский холдинг „Газпром-медиа“ и творческое объединение „Александр Масляков и компания“ (АМиК) объявили о запуске телеканала „КВН ТВ“.
ТВ-империя Александра Маслякова стремительно расширялась.
Его супруга Светлана Маслякова являлась режиссером КВН, сын Александр Масляков стал генеральным директором „АМиК“ и ведущим Премьер-лиги КВН (с 2003 по 2020 г.), невестка Ангелина Маслякова - директор „Дома КВН“, а внучка Таисия Маслякова — ведущая детского КВН.