Британский дизайнер Вивьен Вествуд, сделавшая в 1970-е годы моду в стиле панк частью коммерческой культуры, скончалась в Лондоне на 82-м году жизни. Как сообщается в четверг, 29 декабря, на официальной странице ее дома мод в Twitter, последние минуты жизни она провела в окружении членов своей семьи.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London. Статьи по теме: Отмены, измены и пощечины: главные селебрити-скандалы 2022 года The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022



"Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему", - указано также в этом сообщении.

По словам супруга Вествуд Андреаса Кронталера, она "многому его научила". "Я буду и дальше сопровождать Вивьен в моем сердце", - цитирует его слова газета Die Zeit.

Вествуд неоднократно публично высказывалась на актуальные политические темы. В частности, она выступала в защиту создателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа и поддерживала борьбу с изменением климата.

В 2006 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ей рыцарский титул дамы за вклад в развитие моды.