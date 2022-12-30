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Вивьен Вествуд умерла в кругу семьи в Лондоне в возрасте 81 года. "Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему", - говорится на официальном аккаунте ее дома мод в Twitter.
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
© AFP / Scanpix

Британский дизайнер Вивьен Вествуд, сделавшая в 1970-е годы моду в стиле панк частью коммерческой культуры, скончалась в Лондоне на 82-м году жизни. Как сообщается в четверг, 29 декабря, на официальной странице ее дома мод в Twitter, последние минуты жизни она провела в окружении членов своей семьи.


"Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему", - указано также в этом сообщении.

По словам супруга Вествуд Андреаса Кронталера, она "многому его научила". "Я буду и дальше сопровождать Вивьен в моем сердце", - цитирует его слова газета Die Zeit.

Вествуд неоднократно публично высказывалась на актуальные политические темы. В частности, она выступала в защиту создателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа и поддерживала борьбу с изменением климата.

В 2006 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ей рыцарский титул дамы за вклад в развитие моды.

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Deutsche Welle

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