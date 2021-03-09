Скончалась известная российская писательница Татьяна Полякова

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на менеджера Поляковой Валерию Сергееву, прощание пройдет 10 марта.

Женщина умерла на 62-м году жизни. Известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении нескольких лет.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Она написала более 90 детективных романов, которые разошлись тиражом около 30 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

С 1999 года книги писательницы неоднократно экранизировались: "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли, сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень", "Алмазы на десерт" и двухсерийный фильм "Черта с два!".