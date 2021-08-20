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В этом году вышел долгожданный “сольник” “Черная вдова”, с которого началась четвертая стадия киновселенной Marvel. И пусть фильмом остались довольны не все поклонники Скарлетт Йоханссон (да и она сама), событие в жизни важное. Но прошло всего пара месяцев — и актрису уже поздравляют с куда более важным событием!
Scarlett Johansson ir Colin Jost
Scarlett Johansson ir Colin Jost
© Vida Press

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка: мальчика назвали Космо, о его появлении на свет сообщил отец — комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост, также попросивший прессу и поклонников уважать личную жизнь его семьи, несмотря на крупный инфоповод. 36-летняя актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Об этом пишет Super.

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