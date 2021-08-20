Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка: мальчика назвали Космо, о его появлении на свет сообщил отец — комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост, также попросивший прессу и поклонников уважать личную жизнь его семьи, несмотря на крупный инфоповод. 36-летняя актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Об этом пишет Super.