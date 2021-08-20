Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка: мальчика назвали Космо, о его появлении на свет сообщил отец — комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост, также попросивший прессу и поклонников уважать личную жизнь его семьи, несмотря на крупный инфоповод. 36-летняя актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Об этом пишет Super.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюс сообщил, на каких условиях дети смогут вернуться в классы (22)
Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет...
Как будет выглядеть проверка "паспорта возможностей" около торговых центров за мошенничество ждет наказание (54)
С 13 сентября 2021 года в Литве в торговые центры и...
В минувший четверг полиция получила разрешение на арест еще одного участника беспорядков (8)
19 августа суд разрешил взять под арест еще одного...
Ходорковский: я абсолютно не верю, что Лукашенко действует в одиночку (58)
Представитель российской оппозиции, глава движения...
Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в тот капкан, который строил для стран Евросоюза (66)
"Не хотелось бы обсуждать провокации на...