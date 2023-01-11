aA
Во вторник в Великобритании в официальную продажу поступила книга "Запасной" - мемуары принца Гарри, герцога Сассекского. С полуночи к некоторым книжным магазинам выстроились очереди.
Princas Harry, Meghan Markle / Vida press, Scanpix nuotr.
Princas Harry, Meghan Markle / Vida press, Scanpix nuotr.

Откровенные признания и отрывки из книги попали в прессу за неделю до официальной публикации и не сходят с главных полос британских газет. А сам автор раздает громкие интервью британским и американским телеканалам, разоблачая своих королевских родственников и британскую прессу.

Некоторые высказывания неоднозначно восприняли не только представители королевской семьи, но и британские венные, а также представители Талибана.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Кокаин, колдунья и рукоприкладство Уильяма. Сенсационные утечки из мемуаров принца Гарри "Запасной"

В еще не вышедших в свет мемуарах принца Гарри...

"Я хочу вернуть отца и брата". Принц Гарри жалуется на Букингемский дворец перед выходом своей автобиографии

В телевизионном интервью перед выходом своей книги...

TOP новостей

Жители Литвы не смогут записаться к любому семейному врачу: министерство обсуждает главный критерий

Минздрав на прошлой неделе сообщил, что с этого года...

Литовцы пока не ездят на поезде за продуктами в Сувалки: при каких обстоятельствах такая поездка будет выгодной

Месяц назад из Вильнюса в Варшаву и в Краков стали...

Женщина получила счет за отопление в размере 500 евро: спасает только компенсация

Жительница Паневежского района получила за декабрь...

Эфир Delfi: война России и Россия после войны — какой план?

Чем дольше длится российская агрессия в Украине, тем...

Предупреждение: медучреждения иногда незаконно требуют заплатить за услуги

Немалая часть жителей Литвы пользуется услугами не...