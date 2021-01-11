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Американский актер, экс-губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп войдет в историю как худший президент Соединенных Штатов после штурма Капитолия его сторонниками. Соответствующее видеообращение артист опубликовал на своей странице в Twitter.
Arnoldas Schwarzeneggeris
Arnoldas Schwarzeneggeris
© Stopkadras

Шварценеггер отметил, что Трамп пытался изменить результаты выборов, а также организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи.

"Он провалился как лидер и запомнится как худший президент в истории", — сказал актер. Он также добавил, что демократия в США как сталь: "чем больше она закаляется, тем прочнее становится".

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6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек.

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