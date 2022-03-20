“Многие люди с моими возможностями должны начать помогать. Если бы я была одинока, с детьми, травмирована, надеюсь, кто-то тоже бы позаботился о нас”, — написала она в Twitter.

Ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч сказал, что намерен разместить у себя дома украинских беженцев. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.

Артист указал, что станет участником государственной программы предоставления жилья украинским беженцам.

При этом между Шер и Бенедиктом есть существенное отличие. Украинские беженцы в большинстве своём уезжают в Европу. А добраться до Америки, где их ждёт Шер, гораздо сложнее.