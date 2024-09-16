Шаг к примирению? Королевская семья поздравила принца Гарри с юбилеем

В заявлении, дополненном фотографией улыбающегося Гарри и эмодзи с праздничным тортом, говорится: „Поздравляем герцога Сассекского с 40-летием!“.
Гарри, который живет в Калифорнии, провел свой день рождения с женой Меган и их детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Опрос, проведенный для газеты The Mail on Sunday, показал, что треть британцев были бы рады возвращению принца Гарри как исполняющего обязанности члена королевской семьи. Поддержка возвращения Гарри выросла с 25 процентов в марте до 34 процентов в этом месяце, по данным Ipsos.
Это первый раз, когда королевская семья публично поздравила Гарри с днем рождения с 2021 года.
Отдельное поздравление также опубликовали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Королевский эксперт Том Боуэр утверждает, что поздравление от принца и принцессы Уэльских - не более, чем поддержание образа. В беседе с MailOnline Боуэр сказал: „Неожиданное поздравление Уильяма и Кейт с днем рождения Гарри не является шагом к примирению. Скорее, это говорит о том, что Уэльсы не хотят выглядеть грубыми. „Дипломатичность им ничего не стоит и позволяет избежать критики. Король, понятно, поздравил сына, но нет никаких признаков размораживания их отношений“, - считает эксперт.
Гарри, в свою очередь, хочет, чтобы его тепло принимали в Великобритании после того, как он покинул пост работающего члена королевской семьи в 2020 году, утверждает эксперт. Он все так же одержим своим публичным имиджем. „На протяжении многих лет принц Гарри изучал все статьи, написанные о нем, - сказала телеведущая Хелена Чард в интервью Fox News Digital. - Он по-прежнему одержим своим публичным имиджем здесь, в Великобритании. Он стремится изменить общественное восприятие, отчаянно желая, чтобы его видели в сияющем свете, а не в постоянном негативном пиар-вихре, который его окружает“.
Сам же именинник в комментарии для BBC сказал: „В 30 лет я переживал, а в 40 - радуюсь“. Он также добавил, что отцовство дало ему новое чувство цели - сделать этот мир лучше.