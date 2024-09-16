Шаг к примирению? Королевская семья поздравила принца Гарри с юбилеем

Королевский эксперт Том Боуэр утверждает, что поздравление от принца и принцессы Уэльских - не более, чем поддержание образа. В беседе с MailOnline Боуэр сказал: „Неожиданное поздравление Уильяма и Кейт с днем рождения Гарри не является шагом к примирению. Скорее, это говорит о том, что Уэльсы не хотят выглядеть грубыми. „Дипломатичность им ничего не стоит и позволяет избежать критики. Король, понятно, поздравил сына, но нет никаких признаков размораживания их отношений“, - считает эксперт.

Гарри, в свою очередь, хочет, чтобы его тепло принимали в Великобритании после того, как он покинул пост работающего члена королевской семьи в 2020 году, утверждает эксперт. Он все так же одержим своим публичным имиджем. „На протяжении многих лет принц Гарри изучал все статьи, написанные о нем, - сказала телеведущая Хелена Чард в интервью Fox News Digital. - Он по-прежнему одержим своим публичным имиджем здесь, в Великобритании. Он стремится изменить общественное восприятие, отчаянно желая, чтобы его видели в сияющем свете, а не в постоянном негативном пиар-вихре, который его окружает“.