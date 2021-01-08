Сергей Лазарев перестал скрывать близкие отношения с Алексом Малиновским

Перед новым годом известный певец и его спутник отправились на Бали. Первые несколько дней Лазарев скрывал поездку, однако его раскрыли внимательные фанаты. Последние дни пользователи Instagram задают Малиновскому один и тот же вопрос: “Где Лазарев?”. Мужчины решили больше не играть в “тайны” и раскрыли настоящее положение дел.

Это произошло, когда они отправились в путешествие по острову на машине. Малиновский вёл автомобиль и включил прямую трансляцию для подписчиков. Посреди эфира в него ворвался Лазарев с вопросом: “А Лазарев-то где?”. Это очень рассмешило тех, кто находился в машине. Однако теперь пользователи получили подтверждение, что певец на острове действительно отдыхает не один.

До этого приходилось пользоваться инструментами Шерлока Холмса. Например, на одном снимке Лазарев сидит у кромки личного бассейна в позе лотоса. Капли тропического дождя падают на голое тело артиста, но его вид сосредоточен и невозмутим.

А за несколько часов до этого Алекс Малиновский хвастался, что в Убуде снял номер в отеле с личным бассейном. И даже оставил пост, где он плещется в воде, несмотря на тропический дождь.

Очень внимательные поклонники заметили, что номер отеля, в котором снялся голым Лазарев, это и есть роскошный люкс Малиновского.

Или еще пара фотографий.

Недавно Алекс Малиновский сообщил о своем уходе из шоу-бизнеса. Певец покончил со сценой. Уже два года Малиновский не записывает новые треки и не поет. Лишь изредка он сочиняет композиции для друзей. Теперь Алекс — бизнесмен. Он занялся криптовалютными биржами, о чем охотно рассказывает в Инстаграм.