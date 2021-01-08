Сергей Лазарев перестал скрывать близкие отношения с Алексом Малиновским

Перед новым годом известный певец и его спутник отправились на Бали. Первые несколько дней Лазарев скрывал поездку, однако его раскрыли внимательные фанаты. Последние дни пользователи Instagram задают Малиновскому один и тот же вопрос: “Где Лазарев?”. Мужчины решили больше не играть в “тайны” и раскрыли настоящее положение дел.
Это произошло, когда они отправились в путешествие по острову на машине. Малиновский вёл автомобиль и включил прямую трансляцию для подписчиков. Посреди эфира в него ворвался Лазарев с вопросом: “А Лазарев-то где?”. Это очень рассмешило тех, кто находился в машине. Однако теперь пользователи получили подтверждение, что певец на острове действительно отдыхает не один.
До этого приходилось пользоваться инструментами Шерлока Холмса. Например, на одном снимке Лазарев сидит у кромки личного бассейна в позе лотоса. Капли тропического дождя падают на голое тело артиста, но его вид сосредоточен и невозмутим.
А за несколько часов до этого Алекс Малиновский хвастался, что в Убуде снял номер в отеле с личным бассейном. И даже оставил пост, где он плещется в воде, несмотря на тропический дождь.
Очень внимательные поклонники заметили, что номер отеля, в котором снялся голым Лазарев, это и есть роскошный люкс Малиновского.
Или еще пара фотографий.
Недавно Алекс Малиновский сообщил о своем уходе из шоу-бизнеса. Певец покончил со сценой. Уже два года Малиновский не записывает новые треки и не поет. Лишь изредка он сочиняет композиции для друзей. Теперь Алекс — бизнесмен. Он занялся криптовалютными биржами, о чем охотно рассказывает в Инстаграм.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литве грозят большие штрафы, министр предупредил жителей о проверках (16)
Литва не осуществила требования в отношении...
"Delfi Главное": порядок вакцинации в Литве и нацбезопасность, как ускорить процесс, будет ли вакцина у частников? (3)
В первом выпуске " Delfi Главное " 2021 года: Первые партии...
Глава Минздрава Литвы подписал приказ о порядке вакцинации от COVID-19 (62)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подписал приказ...
Глава МИД предложил Тихановской учредить белорусское представительство в Литве (13)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в...
Министр здравоохранения Литвы предложил главе НЦОЗ покинуть свой пост (13)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...