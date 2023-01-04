"Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", - так сенатор от Оренбургской области прокомментировала у себя в телеграм-канале видео с участием Меладзе.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что организация "Армия защитников Отечества" якобы обратилась в Следственный комитет России и генпрокуратуру с требованием не пускать Валерия Меладзе в Россию. Также организация, по утверждению Mash, попросила ведомства проверить, на каких основаниях Валерий Меладзе в свое время получил российское гражданство. На момент распада СССР певец жил в Украине.

В праздничные дни в соцсетях появилось видео с концерта в Дубае, снятое одним из зрителей. Автор видео, обращаясь к Валерию Меладзе, произносит: "Слава Украине!"

Ответ российского певца, который в этот момент убрал микрофон ото рта, практически не слышно и разобрать слова довольно сложно. Далее следуют громкие крики автора видео, свидетельствующее об одобрении ответа: "О, красавчик! Обожаю тебя!"

В соцсетях это видео сопровождается пояснением, что, предположительно, Валерий Меладзе ответил автору видео: "Героям слава!"

Ранее российские СМИ сообщали, что брат певца - Константин Меладзе - покинул Россию после 24 февраля.

Сам Валерий Меладзе после вторжения российских войск на территорию Украины выступил с критикой российских властей и призывал их остановить военные действия. Вскоре после этого концерты Валерия Меладзе, запланированные на март 2022 года, были отменены. Меладзе также попал в список нежелательных музыкантов, которые 4 марта опубликовала "Русская медиагруппа".

Как пояснили тогда в медиахолдинге, из-за резких высказываний в адрес России "на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной" "Русская медиагруппа" решила приостановить сотрудничество с рядом музыкантов, в том числе с Валерием Меладзе, Верой Брежневой, группой "Аквариум", Иваном Дорном и другими.

В минувшем декабре стало известно об отмене концертов Валерия Меладзе, которые были запланированы в российских городах на 2023 год.