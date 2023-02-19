"Лобно-височная деменция — это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить любого. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем. Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что внимание СМИ будет сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований", - говорится в сообщении.
Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах и был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Среди самых известных его работ «Шестое чувство», «Пятый элемент», «12 обезьян», «Последний бойскаут», «Армагеддон», «Криминальное чтиво», «Счастливое число Слевина» и серия фильмов «Крепкий орешек».
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