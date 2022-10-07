Семен Слепаков, который, как стало известно ранее, уехал из России в Израиль, рассказал о своей эмиграции на концерте в Рамат-Авиве.
"Сначала я пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве. Однако мне было отказано, ибо своей очереди надо было ждать около года", - приводит слова шоумена издание Spletnik со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Слепаков заявил, что после этого позвонил по номеру, который ему дали старые знакомые, а в ожидании звонка выслушал много нелестных пожеланий от хейтеров. "Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством", - рассказал комик. На данный момент Слепаков живет в Тель-Авиве, куда он также привез своих родителей и 92-летнюю бабушку. Ранее Слепаков не раз отмечал, что считает себя евреем по национальности, а Израиль — своей настоящей родиной.
В последнее время Слепаков неактивен в соцсетях, однако на прошлой неделе он представил свою первую с начала военной спецоперации РФ на Украине песню. В ней он высмеял тех, для кого нынешняя ситуация по-прежнему "не так однозначна".
Новости о том, что Слепаков уехал из России, появились еще в конце февраля, когда он осудил военную спецоперацию и записал видеообращение, в котором призвал Владимира Путина прекратить военные действия на Украине.
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