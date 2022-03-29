aA
Популярная немецкая рок-группа Scorpions изменила текст своей песни Wind of Change, заменив слова о Москве на упоминание Украины.
"Scorpions" koncertas
"Scorpions" koncertas
© DELFI / Rafael Achmedov

Wind of Change ("Ветер перемен") — одна из популярнейших композиций коллектива. Она была посвящена перестройке и окончанию холодной войны.

Теперь вместо строчки о Москве I follow the Moskva down to Gorky Park звучит текст Now listen to my heart, it says Ukraine.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!

TOP новостей

Москва высылает четырех литовских дипломатов

Во вторник Россия заявила о высылке из страны четырех...

Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina

Война в Украине. Минобороны РФ сокращает боевые действия в Киевской области

29-30 марта в Стамбуле будет проходить новый раунд...

Maria Shaparenko

Специальный эфир Delfi с мариупольцами — о гуманитарной катастрофе и военных преступлениях

В окруженном российскими войсками Мариуполе...

Medicininės veido kaukės Ingrida Šimonytė

Премьер Литвы: если отзовут обязательное ношение масок, рекомендация останется

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Mariupolis Mariupolis

"В каждой семье кто-то умер. Это геноцид народа. Остановите нелюдей". Рассказ Галины, которой удалось выехать из Мариуполя

"Я тепер думаю перейти тільки на українську мову", –...